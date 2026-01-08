МЧС развернуло пункты помощи на нижегородских трассах из-за непогоды

В Нижегородской области из-за неблагоприятной погоды МЧС развернуло мобильные городки жизнеобеспечения на наиболее опасных участках дорог. Пункты помощи появились на 453-м километре трассы М-7 «Волга» — в районе села Ветчак, а также рядом с населённым пунктом Золотово на трассе Р-159 в городском округе Бор. Эти меры приняли на фоне ухудшения дорожной обстановки, роста числа заторов и риска аварий, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В мобильных городках есть всё необходимое, чтобы поддержать водителей и пассажиров в дороге: от обогрева и горячего чая до оперативной помощи в экстренных ситуациях. Пункты работают силами специализированной пожарно-спасательной части регионального управления МЧС и Приволжского поисково-спасательного отряда.
Спасатели напоминают: перед поездкой важно учитывать прогноз погоды и текущую ситуацию на дорогах. За рулём следует держать безопасную дистанцию, не совершать резких манёвров и выбирать скорость с учётом состояния трассы. В случае внештатных ситуаций автомобилистам рекомендуют сразу обращаться за помощью по телефонам 101 или 112.