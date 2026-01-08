450 пациентов приняли в НИИ Джанелидзе в первые январские выходные

— Чаще всего петербуржцы поступали к медикам с переломами, ожогами и отравлениями. 1—3 января 2026 года оказались спокойнее, чем те же дни в 2025-м — тогда НИИ Джанелидзе поступило в три раза больше пострадавших, — рассказали в издании.