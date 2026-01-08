450 пациентов приняли в НИИ Джанелидзе в первые январские выходные

Отравление алкоголем и раны при резке салатов стали самыми популярными причинами для попадания в приемный покой НИИ Джанелидзе в начале Нового года. Как рассказала Moika78.ru, только в первые три дня январских праздников больница приняла 450 пациентов. Но лечь на больничную койку пришлось только половине.
— Чаще всего петербуржцы поступали к медикам с переломами, ожогами и отравлениями.
В новогоднюю ночь было спокойно: пострадавших от пиротехники не нашлось, зато насчитали 60 человек, перебравших с алкоголем. Столько же поступили с различными травмами, большинство — с порезами, полученными во время резки новогодних салатов. Еще четверых местных жителей госпитализировали с обморожениями.