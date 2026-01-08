В Ростове в 2026 году отремонтируют более 35 километров дорог

В Ростове-на-Дону в наступившем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланированы работы на 36 улицах общей протяженностью более 35 километров. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
В список ключевых объектов вошли такие оживленные магистрали, как проспект Космонавтов и улица Текучева. Полный перечень всех 36 улиц, которые ждет ремонт, в скором времени будет опубликован на официальном сайте городской администрации.
Также в планах на 2026 год возобновление программы по благоустройству грунтовых дорог. В этом сезоне работы начнутся на двух улицах: Лесной и Целинной.
Отдельное внимание городские власти уделяют завершению реконструкции автомобильной дороги по улице Вавилова.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!