Больше частных домов стало появляться в Ленинградской области, сообщает 78.ru со ссылкой на Петростат.
С января по ноябрь 2025 года объёмы по этой категории равны 3,024 млн кв. м. Этот показатель на 13% больше, чем за такой же период 2024 года. Доля индивидуального жилищного строительства в суммарном объёме введенного жилья выросла до 75,2% по сравнению с 71,7%.
При этом стало меньше выданных ипотечных кредитов на строительство частных домов в Северной столице и Ленобласти. Статистика показывает 4,9 и 4,3 раза соответственно.
Ранее сообщалось, что бойцы СВО будут получать выплаты на покупку жилья с 1 января в Ленобласти.