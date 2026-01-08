Больше частных домов стало появляться в Ленинградской области

С января по ноябрь 2025 года объёмы по этой категории равны 3,024 млн кв. м. Этот показатель на 13% больше, чем за такой же период 2024 года. Доля индивидуального жилищного строительства в суммарном объёме введенного жилья выросла до 75,2% по сравнению с 71,7%.