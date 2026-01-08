Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше частных домов стало появляться в Ленинградской области

С января по ноябрь 2025 года объёмы равны 3,024 млн кв. м.

Источник: Аргументы и факты

Больше частных домов стало появляться в Ленинградской области, сообщает 78.ru со ссылкой на Петростат.

С января по ноябрь 2025 года объёмы по этой категории равны 3,024 млн кв. м. Этот показатель на 13% больше, чем за такой же период 2024 года. Доля индивидуального жилищного строительства в суммарном объёме введенного жилья выросла до 75,2% по сравнению с 71,7%.

При этом стало меньше выданных ипотечных кредитов на строительство частных домов в Северной столице и Ленобласти. Статистика показывает 4,9 и 4,3 раза соответственно.

Ранее сообщалось, что бойцы СВО будут получать выплаты на покупку жилья с 1 января в Ленобласти.