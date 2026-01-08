Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять поездов «Таврия» задерживаются на пути из Крыма

Из Крыма в различные города России задерживаются пять пассажирских поездов «Таврия».

Источник: Российская газета

Как сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика, по данным на 16:00 по московскому времени, задержки составляют от двух до пяти часов. Причины задержки не называются.

Компания приводит список задерживающихся поездов:

№ 328С Симферополь — Кисловодск (отправление 7 января) — задержка около четырех часов,

№ 078С Симферополь — Санкт-Петербург (отправление 7 января) — задержка около пяти часов,

№ 092С Севастополь — Москва (отправление 7 января) — задержка около 4,5 часа,

№ 098С Симферополь — Москва (отправление 8 января) — задержка около двух часов,

№ 076С Симферополь — Омск (отправление 8 января) — задержка около 2,5 часа.

Время задержки в пути может корректироваться. Актуальную информацию пассажирам сообщают начальники поездов. Согласно правилам перевозки, пассажиры, чьи поезда задерживаются в пути более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и питьевой водой за счет перевозчика.