Четыре точных попадания: «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:1

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Автомобилист» со счётом 4:1 на домашнем льду в матче КХЛ. Уфимцы сразу взяли игру под контроль и быстро открыли счёт — на девятой минуте Сергей Варлов забил свой первый гол в сезоне. Гости попытались ответить, но их гол был отменен. Вскоре Артем Горшков удвоил преимущество, а Джек Родуолд эффективно реализовал большинство.