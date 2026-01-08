Четыре точных попадания: «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:1

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Автомобилист» со счётом 4:1 на домашнем льду в матче КХЛ. Уфимцы сразу взяли игру под контроль и быстро открыли счёт — на девятой минуте Сергей Варлов забил свой первый гол в сезоне. Гости попытались ответить, но их гол был отменен. Вскоре Артем Горшков удвоил преимущество, а Джек Родуолд эффективно реализовал большинство.
Несмотря на попытки «Автомобилиста» переломить ход встречи во втором периоде, хозяева действовали надежно в обороне. В третьем периоде Александр Жаровский быстро реализовал численное преимущество, установив окончательный счет. Уфимцы провели матч собранно и заслуженно взяли две очка.
