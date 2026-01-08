Ричмонд
Крымчанину грозит штраф за салют в новогоднюю ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Жителю Джанкойского района Крыма грозит штраф за салют в новогоднюю ночь, мужчину привлекли к административной ответственности, сообщает МВД региона.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проведенных проверочных мероприятий полицейскими оперативно был установлен 25-летний местный житель, который в новогоднюю ночь в поле вместе с гостями решил запустить салют», — говорится в сообщении.

В отношении жителя одного из посёлков Джанкойского района, по данным полиции, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

«Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей. Материалы направлены в суд», — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что своими действиями молодой человек нарушил положения указа главы Крыма о запрете на использование пиротехники.