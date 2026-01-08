Крымчанину грозит штраф за салют в новогоднюю ночь

В отношении жителя одного из посёлков Джанкойского района, по данным полиции, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).