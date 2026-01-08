Лукашенко поблагодарил тех, кто бережет историческую память и культуру

Церемония вручения премии, а также специальных премий деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп» проходит в четверг во Дворце Республики.
Белорусский лидер напомнил, что в начале 90-х годов прошлого века, когда Беларусь только вступила на путь независимости, в стране очень активно звучала тема поиска белорусской православной реликвии — Креста Евфросинии Полоцкой, и он, будучи кандидатом в президенты, в одном из интервью выразил мнение, что пока не время искать раритет, поскольку республике надо восстанавливать свою экономику.
«Но в определенном смысле мы нашли святыню. Очень быстро — в сердце народа. Нашли этот символ духовности в людях, которые в кратчайшие сроки восстанавливали нормальный темп развития народного хозяйства», — цитирует главу государства президентская пресс-служба.
Невзирая на трудности, эти люди, отметил Лукашенко, развивали традиции народного творчества и другие виды искусства — совершенно не коммерческие и на тот момент относящиеся к популярным.
Он также обратил внимание, что премия «За духовное возрождение» была учреждена в Беларуси спустя два года после первых президентских выборов, 5 января 1997 года, и сделано это было из заработанных всей страной денег.
«Из года в год мы присуждаем ее за то, что сделано по зову сердца, не напоказ. Во имя искусства, не на продажу. Во благо страны, но не ради славы», — сказал президент.
Духовность и культура неразделимы
Глава государства отметил, что слова «духовность» и «культура» не могут существовать отдельно.
«Культура — это пульс жизни, жизни нашего народа. Если мы храним материальное, творческое, духовное наследие предков — у нас есть история. Если есть что хранить — значит, есть народ, значит, есть и государство», — отметил он.
В этой связи президент высказал слова благодарность всем тем, кто бережет историческую память, культуру, духовные ценности.
Подчеркнув важность вручения премии «За духовное возрождение», он выразил уверенность в том, что эту традицию обязательно сохранят будущие поколения.
«Убежден потому, что есть вы, лауреаты — творческие и очень светлые люди. Есть ваш пример, который вдохновляет», — добавил глава государства, обращаясь к присутствующим.
Также Александр Лукашенко поздравил всех белорусов с Рождеством, пожелав соотечественникам успехов в делах, исполнения задуманного, благополучия и мира.