Лукашенко поблагодарил тех, кто бережет историческую память и культуру

Белорусский лидер напомнил, что в начале 90-х годов прошлого века, когда Беларусь только вступила на путь независимости, в стране очень активно звучала тема поиска белорусской православной реликвии — Креста Евфросинии Полоцкой, и он, будучи кандидатом в президенты, в одном из интервью выразил мнение, что пока не время искать раритет, поскольку республике надо восстанавливать свою экономику.