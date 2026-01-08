Ричмонд
В Башкирии ищут двух лотерейных миллионеров

Лотерейный бренд объявил о поиске двух лотерейных миллионеров из Башкирии. Они победили в акции «Второй шанс круглый год» для участников лотереи, сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных минфином России.

Источник: Башинформ

28 декабря 2025 года в России появилось сразу 100 новых миллионеров — в акции было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей. В розыгрыше участвовали все зарегистрированные билеты данной лотереи, купленные в течение прошлого года вне зависимости от результатов основных тиражей. По итогам акции сразу два победителя оказались жителями Республики Башкортостан.

В пресс-службе бренда также сообщили, что все зарегистрированные билеты новогоднего тиража участвуют в новой акции — «Второй шанс: Рождественская сказка». Уже 9 января среди них будут разыграны денежные призы, подписки на тиражи лотереи и главный приз — 5 млн рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Башкирия вошла в топ-10 регионов по числу лотерейных миллионеров.