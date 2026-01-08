Стихия в Молдове: За сказочными снежными видами — десятки травмированных людей и искорёженных машин, заблокированные трассы, задержки в аэропорту — и все только начинается

Если с утра снежно было только на севере страны, а в Кишиневе шел противный дождь, то уже после обеда снег пошел везде.
Сказочно красивым стал юг страны. Но вместе с красотами пришли и неудобства. На трассе М-3 в Кагульском районе в селе Слобозия-Маре из-за наледи на дороге застряло 6 крупногабаритных транспортных средств. Трассу разблокировали во второй половине дня. Однако на 182−186 километре образовался новый затор из грузовиков.
Несмотря на предупреждения полиции, произошло множество серьезных ДТП из-за сложных погодных условий на севере страны. Собственно, как и по всей Молдове.
По дороге в Кишинев образовалась пробка: из-за гололеда автомобили движутся со скоростью не более 50 км/ч. Люди возвращаются в столицу после празднования Рождества.
Мощный затор образовался у села Горное по направлению из Оргеева. Движение парализовано из-за ДТП.
К вечеру на Молдову упал сильный туман.
Несмотря на то, что поступают официальные сообщения, что дороги чистятся, подписчики сообщают об обратном. К примеру, трасса R12, выезд из Дондюшан в сторону Дрокии — ни одной единицы спецтехники.
Снегопад нарушил работу общественного транспорта и в Кишинёве.
В Управлении электротранспортом Кишинева сообщили о сбоях в движении автобусов и троллейбусов. Транспорт ходит с опозданиями, часть маршрутов временно изменена или приостановлена. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022 204 205 (троллейбусы) или 022 83 73 17 (автобусы).
С сообщением выступила и мэрия.
Ведомство Иона Чебана просит людей не выходить без надобности на улицу — там скользко, ветер и снег!
Но главная сенсация: 8 января в столицу внезапно пришла зима!
Из-за обледенения возможны повреждения электросетей. Premier Energy предупреждает: прикасаться к оборванным проводам или проводам, свисающим со столбов, зданий или деревьев опасно для жизни.
Поставщик электроэнергии призывает строго соблюдать меры электробезопасности:
Оградите зону обрыва электропровода и не допускайте туда людей или животных.
Не вмешивайтесь в электрические установки.
Научите детей не приближаться к кабелям и сообщать взрослым о любых инцидентах.
Немедленно сообщайте о любых инцидентах по телефону 022 43 11 11 или по местному номеру, указанному в счете за электроэнергию.
Зимняя сказка в Комрате. Фото коллаж КП Трасса в Кагуле. Фото коллаж КП.