Стихия в Молдове: За сказочными снежными видами — десятки травмированных людей и искорёженных машин, заблокированные трассы, задержки в аэропорту — и все только начинается

Сказочно красивым стал юг страны. Но вместе с красотами пришли и неудобства. На трассе М-3 в Кагульском районе в селе Слобозия-Маре из-за наледи на дороге застряло 6 крупногабаритных транспортных средств. Трассу разблокировали во второй половине дня. Однако на 182−186 километре образовался новый затор из грузовиков.