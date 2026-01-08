Ричмонд
Учительница из Уфы получит свою программу на федеральном ТВ после победы в шоу

Учительница из Уфы покорила федеральное телевидение.

Источник: Комсомольская правда

Учительница из Уфы Юлия Садыкова одержала победу в федеральном телешоу «Классная Тема!». Ее рекордные 50 тысяч зрительских голосов открыли дорогу на федеральное телевидение — теперь она создаст свой авторский образовательный проект.

Как отметил министр просвещения Башкирии, такой поддержки не получал ещё никто за всю историю конкурса. Юлия Садыкова уже признавалась лучшим медиапедагогом страны и лауреатом премии «Голос истории». Ее опыт и талант теперь увидят миллионы зрителей по всей России.

