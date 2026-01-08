Врач Дианова призвала не запивать алкоголь соком

Популярная привычка запивать алкоголь сладкими соками создает повышенную нагрузку на печень. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова в беседе с интернет-изданием «Абзац».
По словам специалиста, такое сочетание представляет собой ударную дозу углеводов. Алкоголь в комбинации с сахаром быстрее проникает в клетки печени и усиливает токсическое воздействие на организм.
Дианова пояснила, что наиболее вредными являются крепкие сладкие напитки, такие как портвейн, сладкие вина или шампанское. Организм не способен быстро переварить подобный объем углеводов, что приводит к их отложению в печени в виде жира.
Врач отметила, что идеальным вариантом является полный отказ от алкоголя. Если же это невозможно, то наименьший вред принесет разбавление напитков обычной водой. Запивание водой или сильно разбавленными соками изменит вкус алкоголя, но нагрузка на печень все равно останется значительной.
