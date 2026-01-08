Лукашенко: Сговор и предательство были в ситуации с похищением Мадуро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 8 января, заявил, что в ситуации с похищением венесуэльского лидера Николаса Мадуро американскими войсками имели место сговор и предательство.
— Я хочу, чтобы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было, — высказался белорусский лидер.
Он подчеркнул, что США могли добиться всех необходимых им целей и без захвата Мадуро, передает БелТа.
3 января Александр Лукашенко категорически осудил акт агрессии США в против Венесуэлы. По словам его пресс-секретаря Наталии Эйсмонт, Венесуэла станет для Вашингтона «вторым Вьетнамом».
В тот же день президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, основными темами которой стали атака американских войск на Венесуэлу и захват Николаса Мадуро. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления американского лидера.
По данным журналистов, во время задержания Мадуро и его супруга Силия Флорес побежали и попытались спрятаться за тяжелой стальной дверью внутри своего комплекса, но дверная коробка была низкой, и они ударились головой.