Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Сговор и предательство были в ситуации с похищением Мадуро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 8 января, заявил, что в ситуации с похищением венесуэльского лидера Николаса Мадуро американскими войсками имели место сговор и предательство.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 8 января, заявил, что в ситуации с похищением венесуэльского лидера Николаса Мадуро американскими войсками имели место сговор и предательство.

— Я хочу, чтобы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было, — высказался белорусский лидер.

Он подчеркнул, что США могли добиться всех необходимых им целей и без захвата Мадуро, передает БелТа.

3 января Александр Лукашенко категорически осудил акт агрессии США в против Венесуэлы. По словам его пресс-секретаря Наталии Эйсмонт, Венесуэла станет для Вашингтона «вторым Вьетнамом».

В тот же день президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, основными темами которой стали атака американских войск на Венесуэлу и захват Николаса Мадуро. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления американского лидера.

По данным журналистов, во время задержания Мадуро и его супруга Силия Флорес побежали и попытались спрятаться за тяжелой стальной дверью внутри своего комплекса, но дверная коробка была низкой, и они ударились головой.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше