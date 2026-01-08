Десятки ДТП и закрытые трассы: в Молдову пришла метель

Ряд государственных учреждений выступили с предупреждением к гражданам не покидать дома без острой необходимости.
Снегопад начался в четверг в обед, и уже спустя уже пару часов на трассах страны начались проблемы с движением транспорта.
Полиция опубликовала кадры последствий непогоды. Особенно сложная ситуация наблюдается на севере страны, где зафиксированы несколько случаев заносов транспортных средств.
В Кишиневе сообщили о перебоях в работе общественного транспорта: троллейбусы и автобусы задерживаются относительно расписания, а некоторые единицы могут временно изменять маршруты. Для расчистки снега на улицы столицы вывели спецтехнику.
«После нескольких часов дождя и мокрого снега осадки перешли в снег, а низкие температуры способствуют быстрому образованию гололеда на дорогах и тротуарах, сообщили в мэрии столицы», — говорится в сообщении мэрии Кишинева.
Плохие погодные условия наблюдаются и в Приднестровье. В связи с неблагоприятными погодными условиями перекрыли ряд автодорог: Тирасполь-Каменка, а также объездную дорогу в Григориополе. Движение всего транспорта осуществляется через город. На указанных участках дежурят патрули. В Дубоссарском районе для большегрузного транспорта закрыты спуск в село Дзержинское, подъем в Гояны.