Лукашенко: Жене Мадуро Силии Флорес предлагали остаться на родине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно высказался на тему задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро силами спецназа США. По словам белорусского лидера, жене Мадуро Силии Флорес предлагали остаться на родине — ее не хотели увозить в Штаты. Однако она последовала за мужем добровольно.
«Важно, что захватили президента. Жене сказали: Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий. Она: Нет, я с ним. Флорес, я знаю, очень мужественная женщина. … Доставили в Америку, и ей наркобизнес пришили», — заявил Лукашенко.
Об этом белорусский лидер рассказал во время встречи с журналистами на церемонии вручения премий «За духовное возрождение» и «Белорусский спортивный Олимп». Также Лукашенко отметил, что США продемонстрировали «отсутствие правосудия», которому учили весь мир всю жизнь.
Ранее KP.RU сообщил, что адвокат Мадуро заявил о серьезных травмах, полученных Флорес при задержании.