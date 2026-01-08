Ричмонд
Лукашенко: Жене Мадуро Силии Флорес предлагали остаться на родине

Лукашенко рассказал подробности задержания Мадуро и его жены.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно высказался на тему задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро силами спецназа США. По словам белорусского лидера, жене Мадуро Силии Флорес предлагали остаться на родине — ее не хотели увозить в Штаты. Однако она последовала за мужем добровольно.

«Важно, что захватили президента. Жене сказали: Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий. Она: Нет, я с ним. Флорес, я знаю, очень мужественная женщина. … Доставили в Америку, и ей наркобизнес пришили», — заявил Лукашенко.

Об этом белорусский лидер рассказал во время встречи с журналистами на церемонии вручения премий «За духовное возрождение» и «Белорусский спортивный Олимп». Также Лукашенко отметил, что США продемонстрировали «отсутствие правосудия», которому учили весь мир всю жизнь.

Ранее KP.RU сообщил, что адвокат Мадуро заявил о серьезных травмах, полученных Флорес при задержании.

