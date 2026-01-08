Под Зеленоградском врачам потребовалась помощь спасателей, чтобы вынести женщину весом 200 кг со второго этажа дома к машине скорой

В четверг, 8 января, 65-женщина с большим весом начала задыхаться и синеть. Её супруг вызвал скорую помощь, медики сказали, что больной требуется госпитализация. Комната женщины находилась на втором этаже старого дома. Сама пациентка спуститься по лестнице не могла. Бригада скорой помощи вызвала реанимацию и спасателей МЧС. Пострадавшую зафиксировали на мягких носилках и спустили на улицу по крутым ступеням. Там женщину положили на пластиковые носилки и довезли по снегу до машины скорой помощи, где с трудом погрузили в карету. Источник отмечает, что большинство носилок рассчитаны примерно на 150 кг. Вся операция по перемещению пациентки заняла около двух часов, женщину переносили четверо спасателей, им помогали медики и соседи.