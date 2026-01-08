Макрон заявил, что с облегчением воспринял возвращение Винатье* во Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 8 января, заявил, что с облегчением воспринял сообщения о возвращении на родину французского гражданина Лорана Винатье*.
— Наш соотечественник Лоран Винатье находится на свободе и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких, — написал французский лидер на своей странице в соцсети X.
Ранее в ФСБ России сообщили, что российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на Лорана Винатье*, осужденного по делу о шпионаже, — его помиловал президент России Владимир Путин. С 2014 года Винатье* работал в женевском Центре гуманитарного диалога на должности советника по организационной деятельности на Украине. В 2024 году его арестовали по делу о сборе сведений о военной деятельности России без регистрации в качестве иностранного агента.
10 июля 2025 года баскетболиста задержали во Франции по запросу США по подозрению в киберпреступлениях. В частности, его подозревают в участии в хакерской сети, использовавшей программы-вымогатели. Американские спецслужбы следили за россиянином с начала 2025 года.
*Признан иностранным агентом в России по решению Министерства юстиции РФ.