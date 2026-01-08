Макрон заявил, что с облегчением воспринял возвращение Винатье* во Францию

Ранее в ФСБ России сообщили, что российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на Лорана Винатье*, осужденного по делу о шпионаже, — его помиловал президент России Владимир Путин. С 2014 года Винатье* работал в женевском Центре гуманитарного диалога на должности советника по организационной деятельности на Украине. В 2024 году его арестовали по делу о сборе сведений о военной деятельности России без регистрации в качестве иностранного агента.