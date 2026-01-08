Юрист Русяев раскрыл, как избежать лишних трат в ресторанах за границей

По словам эксперта, взимание платы за вход может быть правомерным, только если она является отдельной услугой, например, за концерт или экскурсионное обслуживание. Если же платеж представляет собой просто «шлагбаум» для возможности сделать заказ в кафе, это считается навязанной доплатой и нарушением закона. Юрист советует уточнять у администрации, что именно входит в стоимость входного билета. Кроме того, нужно просить показать это требование в правилах ресторана.