Юрист Русяев раскрыл, как избежать лишних трат в ресторанах за границей

Российские туристы все чаще сталкиваются с новыми спорными правилами в зарубежных заведениях общепита. Речь идет о требовании оплатить вход или внести невозвращаемый депозит. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев, отметив, что во многих случаях эти действия незаконны.
По словам эксперта, взимание платы за вход может быть правомерным, только если она является отдельной услугой, например, за концерт или экскурсионное обслуживание. Если же платеж представляет собой просто «шлагбаум» для возможности сделать заказ в кафе, это считается навязанной доплатой и нарушением закона. Юрист советует уточнять у администрации, что именно входит в стоимость входного билета. Кроме того, нужно просить показать это требование в правилах ресторана.
Заведение может удержать остаток суммы депозита, только если условие о невозврате было четко и заранее доведено до гостя. В противном случае внесенная сумма считается авансом, который подлежит возврату, объяснил эксперт.
Русяев рекомендует туристам всегда фиксировать обстоятельства, связанные с оплатой подобных услуг. Необходимо до передачи денег просить показать правила о необходимости внесения средств за вход в письменном виде, а также фотографировать представленную информацию. После оплаты обязательно нужно брать чек.
«Если депозит не возвращают, попросите оформить возврат разницы сразу и спокойно предложите написать короткое заявление администратору на месте — без угроз, просто “прошу вернуть остаток депозита, так как заказ на меньшую сумму”. Нередко уже одно упоминание заявления и чека переводит разговор из режима “так принято” в режим поиска решения», — сказал Русяев.
