Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Похищение Мадуро произошло из-за сговора и предательства

Лукашенко обвинил заговорщиков и предателей в похищении Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес стоят предательство и сговор. В противном случае подобную операцию было бы невозможно провернуть даже спецслужбам США, уверен Лукашенко.

«Я хочу, что бы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было», — заявил президент Белоруссии на встрече с журналистами.

Это заявление белорусский лидер сделал на встрече с журналистами после церемонии вручения премий «За духовное возрождение», специальных наград для деятелей культуры и искусства, а также премии «Белорусский спортивный Олимп».

Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко также заявил о нежелании Флорес покидать своего мужа. Жена Мадуро отправилась с ним в США, хотя американцы были готовы оставить ее в Венесуэле.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше