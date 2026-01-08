Лукашенко: Похищение Мадуро произошло из-за сговора и предательства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес стоят предательство и сговор. В противном случае подобную операцию было бы невозможно провернуть даже спецслужбам США, уверен Лукашенко.
«Я хочу, что бы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было», — заявил президент Белоруссии на встрече с журналистами.
Это заявление белорусский лидер сделал на встрече с журналистами после церемонии вручения премий «За духовное возрождение», специальных наград для деятелей культуры и искусства, а также премии «Белорусский спортивный Олимп».
Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко также заявил о нежелании Флорес покидать своего мужа. Жена Мадуро отправилась с ним в США, хотя американцы были готовы оставить ее в Венесуэле.