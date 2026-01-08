«Бешенство и еще раз бешенство». Лукашенко сказал о ситуации вокруг Беларуси

Белорусский лидер заявил, что все происходящее вокруг можно назвать, одним словом — «бешенство». При этом он отметил, что белорусы это бешенство уже пережили ранее. И напомнил, как в период пандемии коронавируса все кричали — «мы все умрем, завтра похоронят и так далее». При этом он заметил, что белорусы единственные в мире прошли этот этап.