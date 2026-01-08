«Бешенство и еще раз бешенство». Лукашенко сказал о ситуации вокруг Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал бешенством ситуацию, складывающуюся вокруг страны, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер заявил, что все происходящее вокруг можно назвать, одним словом — «бешенство». При этом он отметил, что белорусы это бешенство уже пережили ранее. И напомнил, как в период пандемии коронавируса все кричали — «мы все умрем, завтра похоронят и так далее». При этом он заметил, что белорусы единственные в мире прошли этот этап.
— Мы прошли этот этап. С проблемами определенными, но ума у нас хватило — единственному народу в мире. Таких больше не было. Мы выстояли. Тогда было сложно, но все зависело от нас, — вспомнил он.
А затем пояснил, что все будет нормально в том случае, когда белорусы будут вместе, доверяя друг другу и выполняя каждый на своем месте то, что должны сделать.
Тем не менее глава республики заметил, что сегодняшняя ситуация сложнее. Обстановку вокруг Беларуси Лукашенко охарактеризовал одним словом — «бешенство».
— Абсолютно, что происходит вокруг нас, не зависит от нас. Бешенство и еще раз бешенство, — констатировал белорусский президент.
Кроме того, Александр Лукашенко высказался о похищении США президента Венесуэлы Мадуро: «Там было все: договоренности, деньги, сговор, предательство».