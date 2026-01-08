Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бешенство и еще раз бешенство». Лукашенко сказал о ситуации вокруг Беларуси

Лукашенко назвал бешенством ситуацию вокруг Беларуси.

Источник: архив president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал бешенством ситуацию, складывающуюся вокруг страны, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер заявил, что все происходящее вокруг можно назвать, одним словом — «бешенство». При этом он отметил, что белорусы это бешенство уже пережили ранее. И напомнил, как в период пандемии коронавируса все кричали — «мы все умрем, завтра похоронят и так далее». При этом он заметил, что белорусы единственные в мире прошли этот этап.

— Мы прошли этот этап. С проблемами определенными, но ума у нас хватило — единственному народу в мире. Таких больше не было. Мы выстояли. Тогда было сложно, но все зависело от нас, — вспомнил он.

А затем пояснил, что все будет нормально в том случае, когда белорусы будут вместе, доверяя друг другу и выполняя каждый на своем месте то, что должны сделать.

Тем не менее глава республики заметил, что сегодняшняя ситуация сложнее. Обстановку вокруг Беларуси Лукашенко охарактеризовал одним словом — «бешенство».

— Абсолютно, что происходит вокруг нас, не зависит от нас. Бешенство и еще раз бешенство, — констатировал белорусский президент.

Кроме того, Александр Лукашенко высказался о похищении США президента Венесуэлы Мадуро: «Там было все: договоренности, деньги, сговор, предательство».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше