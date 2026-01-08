Из-за атмосферных фронтов до конца праздников в Татарстане сохранится неустойчивая погода

В субботу, 10 января, очередной атмосферный фронт западного циклона приведет к очередному изменению погодных условий. Ночью местами, а днем в большинстве районов Татарстана пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах будет скользко. В темное время суток прогнозируется от −5 до −10 градусов, в светлое — от −2 до −7 градусов.