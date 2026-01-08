Ричмонд
Сенат США запретил использование ВС США без одобрения конгресса

Сенат одобрил резолюцию, лишающую Дональда Трампа права применять вооруженные силы США против Венесуэлы без предварительного согласия Конгресса.

Сенат одобрил резолюцию, лишающую Дональда Трампа права применять вооруженные силы США против Венесуэлы без предварительного согласия Конгресса.

