Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве

Врачей вызвали артисту немедленно после окончания его дневного концерта на площадке «Академ джаз». Из-за ухудшения самочувствия певца был отменён его второй запланированный на этот вечер концерт в том же заведении.
Это уже не первый случай проблем со здоровьем у Кузьмина за последнее время. В феврале 2024 года у него дома случился приступ стенокардии, сопровождавшийся сильной болью в сердце и затруднённой речью.
Ранее Life.ru сообщал, что актёра и каскадёра Александра Иншакова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачам удалось стабилизовать состояние артиста, они скорректировали схему его лечения и настоятельно рекомендовали больше отдыхать.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.