Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве

Музыканту Владимиру Кузьмину стало плохо сразу после завершения выступления в московском клубе. По информации SHOT, 70-летний певец почувствовал резкое недомогание, ему оказали медицинскую помощь.

Источник: Life.ru

Врачей вызвали артисту немедленно после окончания его дневного концерта на площадке «Академ джаз». Из-за ухудшения самочувствия певца был отменён его второй запланированный на этот вечер концерт в том же заведении.

Это уже не первый случай проблем со здоровьем у Кузьмина за последнее время. В феврале 2024 года у него дома случился приступ стенокардии, сопровождавшийся сильной болью в сердце и затруднённой речью.

Ранее Life.ru сообщал, что актёра и каскадёра Александра Иншакова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачам удалось стабилизовать состояние артиста, они скорректировали схему его лечения и настоятельно рекомендовали больше отдыхать.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.