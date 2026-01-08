Уфимскому собору на Рождество подарили тактильные иконы

На Рождественской службе в Уфимском кафедральном соборе митрополиту Филарету вручили необычный и трогательный подарок — тактильные иконы для незрячих людей. Рельефные образы Спасителя и Богородицы созданы в рамках проекта «Не зря в храме», чтобы каждый верующий, независимо от возможностей зрения, мог прикоснуться к святыне.
Как отметила председатель Союза православных женщин Башкирии Инга Юмашева, проект помогает сделать духовные ценности доступнее. Митрополит поблагодарил за ценный дар и сообщил, что иконы займут специальное место в главном соборе республики, открывая путь к вере для всех.
