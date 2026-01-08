Обещанный снегопад накрыл Москву и область

Заторы также фиксируются на автодороге А-108 в районе села Семеновское. В столичном управлении МЧС предупредили, что местами ожидаются очень сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица, а также усиление северо-восточного ветра с порывами до 18 метров в секунду.