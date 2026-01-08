Ричмонд
Обещанный снегопад накрыл Москву и область

Снегопад накрыл Москву и Московскую область. Непрерывные осадки наблюдаются, в частности, в Воскресенске, Электростали, Раменском и Жуковском.

На Москву обрушилась непогода.

В районе Ступина проезд по трассе М-4 затруднен: там образовалась пробка протяженностью около четырех километров. Грузовые фуры не могут подняться по заснеженному участку.

Заторы также фиксируются на автодороге А-108 в районе села Семеновское. В столичном управлении МЧС предупредили, что местами ожидаются очень сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица, а также усиление северо-восточного ветра с порывами до 18 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москву после Рождества идет резкое похолодание. По словам синоптиков, в течение суток столбик термометра упадет до −18 градусов. Период аномально холодной погоды окажется продолжительным и будет сопровождаться сильным ветром.