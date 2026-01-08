Пленный ВСУ рассказал, что его мобилизовали без большого пальца на руке

Военнослужащий 30-й механизированной бригады ВСУ Петр Мельниченко, взятый в плен российскими военными, сообщил, что был призван на службу несмотря на отсутствие большого пальца на руке.
В видео, предоставленном Минобороны России, он рассказал, что не проходил медицинского освидетельствования.
«Завели на позицию и сказали, чтобы мы там находились. Изначально нам говорили, что мы заходим туда на два-три недели, якобы для того, чтобы отремонтировать и восстановить позицию. Но когда мы туда пришли, там восстанавливать и ремонтировать нечего и нечем», — вспомнил солдат ВСУ.
Минобороны России отметило, что Мельниченко остался жив благодаря действиям российских военнослужащих.
«Когда они подошли, мы не слышали, но когда уже они подошли к самой дырке в норе, они спросили: “Есть кто здесь?” Мы сказали, что есть. Они сделали два или три выстрела. Мы сказали, чтобы они не стреляли, мы сдаемся. Они правда не стреляли. Мы вылезли из норы, сдались, и вот таким образом мы попали в плен», — поделился Мельниченко.
Мельниченко также сообщил о значительных потерях среди военнослужащих ВСУ.
Ранее пленный из сообщил, что погибших сослуживцев нередко оставляют непосредственно на занятых позициях, после чего их оформляют как пропавших без вести.