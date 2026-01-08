В США приняли резолюцию, запрещающую использовать армию без одобрения Конгресса

Сенат США в четверг, 8 января, принял резолюцию, которая запрещает президента страны Дональду Трампу использовать американские войска в военных действиях в отношении Венесуэлы без одобрения Конгресса.
В пользу принятия резолюции высказались 52 сенатора, против — 47. Далее текст документа могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената. При этом неизвестно, когда это произойдет.
— Две предыдущие попытки принять аналогичные резолюции были заблокированы в Сенате в прошлом году однопартийцами Трампа из Республиканской партии, в то время как администрация усиливала военное давление на Венесуэлу, с сентября совершая нападения на суда в южной части Карибского моря, — передает Reuters.
3 января Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную атаке американских войск на Венесуэлу и захвату Николаса Мадуро. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления американского лидера.
4 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не позволят другим государствам использовать Венесуэлу в качестве «оперативного хаба».
Новость дополняется.