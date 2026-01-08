В США приняли резолюцию, запрещающую использовать армию без одобрения Конгресса

— Две предыдущие попытки принять аналогичные резолюции были заблокированы в Сенате в прошлом году однопартийцами Трампа из Республиканской партии, в то время как администрация усиливала военное давление на Венесуэлу, с сентября совершая нападения на суда в южной части Карибского моря, — передает Reuters.