В США приняли резолюцию, запрещающую использовать армию без одобрения Конгресса

Сенат США в четверг, 8 января, принял резолюцию, которая запрещает президента страны Дональду Трампу использовать американские войска в военных действиях в отношении Венесуэлы без одобрения Конгресса.

В пользу принятия резолюции высказались 52 сенатора, против — 47. Далее текст документа могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената. При этом неизвестно, когда это произойдет.

— Две предыдущие попытки принять аналогичные резолюции были заблокированы в Сенате в прошлом году однопартийцами Трампа из Республиканской партии, в то время как администрация усиливала военное давление на Венесуэлу, с сентября совершая нападения на суда в южной части Карибского моря, — передает Reuters.

3 января Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную атаке американских войск на Венесуэлу и захвату Николаса Мадуро. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления американского лидера.

4 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не позволят другим государствам использовать Венесуэлу в качестве «оперативного хаба».

Новость дополняется.

