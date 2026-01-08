Ричмонд
Семь человек погибли в аварии с тремя автомобилями в Волгоградской области

На трассе Р-22 в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В столкновении трёх автомобилей погибли семь человек.

Источник: Life.ru

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, авария случилась около семи часов вечера в Михайловском районе на 762-м километре трассы, на повороте на хутор Троицкий.

По предварительным данным, в результате аварии погибли семь человек. На место выезжали спасатели и правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Личности погибших устанавливаются.

Ранее в страшном ДТП под Пермью погибли три человека, включая пятилетнего ребёнка. Ещё пятеро пострадали.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.