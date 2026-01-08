Семь человек погибли в аварии с тремя автомобилями в Волгоградской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, авария случилась около семи часов вечера в Михайловском районе на 762-м километре трассы, на повороте на хутор Троицкий.
По предварительным данным, в результате аварии погибли семь человек. На место выезжали спасатели и правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Личности погибших устанавливаются.
Ранее в страшном ДТП под Пермью погибли три человека, включая пятилетнего ребёнка. Ещё пятеро пострадали.
