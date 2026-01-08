В Тобольске после жалоб в соцсетях устранили колейность на дороге

Мэр уточнил, что 7−8 января основные дорожные работы сосредоточены на проспектах Менделеева и Комсомольский, переулке Рощинском, 5-й Северной, а также на улицах подгорной части города и в микрорайонах. По его словам, особое внимание уделяется обработке проезжей части противогололедными реагентами на Никольском взвозе, подъеме в микрорайон Жуковка и участке Сузгунской горы.