В Тобольске после жалоб в соцсетях устранили колейность на дороге

Дорожники устраняют последствия снегопадов (архивное фото).
В Тобольске Тюменской области после жалоб жителей в соцсетях власти почистили дорогу, устранив колею. Об этом написал глава города Петр Вагин в своем telegram-канале.
«Стараемся оперативно отработать сообщения жителей в соцсетях: на улице Защитинской — критическая колейность уже устранена. Техника работала со стороны нового тротуара, вал вывезен, проведена экспресс-очистка остановочных карманов и подходов», — написал Вагин.
Аналогичные работы сейчас идут на улице Нефтехимиков. Там дорожники ликвидируют колейность и приводят в порядок остановочные пункты, чтобы общественный транспорт мог безопасно подходить к остановкам и высаживать пассажиров.
Мэр уточнил, что 7−8 января основные дорожные работы сосредоточены на проспектах Менделеева и Комсомольский, переулке Рощинском, 5-й Северной, а также на улицах подгорной части города и в микрорайонах. По его словам, особое внимание уделяется обработке проезжей части противогололедными реагентами на Никольском взвозе, подъеме в микрорайон Жуковка и участке Сузгунской горы.
Ранее после снегопада в Тюмени к уборке улиц привлекли 632 дорожных рабочих и 462 единицы спецтехники, о чем сообщал мэр Максим Афанасьев. Тогда подрядчикам поручили по специальным маршрутам очищать проезжую часть, тротуары и остановки, уделяя внимание опасным участкам и стараясь минимизировать применение противогололедных материалов.