70 волгоградцев попались на нарушении запрета на пиротехнику

В Волгоградской области подвели первые итоги действия запрета на продажу и использование пиротехники. С 25 декабря 2025 года по 7 января 2026-го в регионе выявили около 70 нарушений. Всем, кто проигнорировал ограничения, после составления административных протоколов предстоит заплатить штрафы.
Контроль за соблюдением запрета ведется регулярно. В рейдах участвуют полицейские, представители местных администраций и территориальных административных комиссий.
Чаще всего нарушения фиксировали в Волгограде, Михайловке и Котельниковском районе.
Размеры штрафов зависят от того, кто именно нарушил правила. Для граждан суммы составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн руб. Такие меры должны охладить желание устраивать салюты во дворах и рядом с жилыми домами.
Запрет на фейерверки и другую пиротехнику ввели как часть мер безопасности на праздничный период. Власти пошли на этот шаг, чтобы снизить риски пожаров, травм и других инцидентов. Ограничения не касаются хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.
Запрет будет действовать до 20 января 2026 года.
