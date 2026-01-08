Ричмонд
70 волгоградцев попались на нарушении запрета на пиротехнику

Все они заплатят ощутимые штрафы.

Источник: AP 2024

В Волгоградской области подвели первые итоги действия запрета на продажу и использование пиротехники. С 25 декабря 2025 года по 7 января 2026-го в регионе выявили около 70 нарушений. Всем, кто проигнорировал ограничения, после составления административных протоколов предстоит заплатить штрафы.

Контроль за соблюдением запрета ведется регулярно. В рейдах участвуют полицейские, представители местных администраций и территориальных административных комиссий.

Чаще всего нарушения фиксировали в Волгограде, Михайловке и Котельниковском районе.

Размеры штрафов зависят от того, кто именно нарушил правила. Для граждан суммы составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн руб. Такие меры должны охладить желание устраивать салюты во дворах и рядом с жилыми домами.

Запрет на фейерверки и другую пиротехнику ввели как часть мер безопасности на праздничный период. Власти пошли на этот шаг, чтобы снизить риски пожаров, травм и других инцидентов. Ограничения не касаются хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

Запрет будет действовать до 20 января 2026 года.

Ранее сообщалось о сумме штрафов, которые ждут волгоградцев за нарушение запрета.