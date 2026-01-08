70 волгоградцев попались на нарушении запрета на пиротехнику

Размеры штрафов зависят от того, кто именно нарушил правила. Для граждан суммы составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн руб. Такие меры должны охладить желание устраивать салюты во дворах и рядом с жилыми домами.