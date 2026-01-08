«Работает из-под палки, а мама кричит». В школе Федченко объяснили уход Костылевой

Напомним, Елена Костылева перешла в группу Софьи Федченко в декабре 2025 года после ухода от Плющенко. Однако менее чем через месяц она покинула школу «Триумф» и вернулась к прежнему тренеру. Ранее фигуристка назвала Плющенко своим «любимым человеком и тренером на всю жизнь».