«Работает из-под палки, а мама кричит». В школе Федченко объяснили уход Костылевой

Школа Софьи Федченко «Триумф» прокомментировала уход юной фигуристки Елены Костылевой, которая сегодня объявила о возвращении в академию к Евгению Плющенко.

Источник: ИА Татар-информ

Представители школы «Триумф» в своем телеграм-канале назвали ситуацию «жалкой» и раскрыли свою версию произошедшего.

По словам представителей школы, работа со спортсменкой была сложной:

«Жалко? Нет. Спортсменка работает из-под палки, если мама лишает ее еды или наказывает. Так в большом спорте результаты не делаются».

Также в заявлении было указано на нарушение договоренностей со стороны матери фигуристки:

— Был ли обговорен процесс нахождения мамы на тренировках? — Был. Мама молча сидит на трибунах. Она это условие не выполнила и кричала на весь лёд, мешая другим спортсменам работать, — написали в комментариях телеграм-канала школы «Триумф».

Напомним, Елена Костылева перешла в группу Софьи Федченко в декабре 2025 года после ухода от Плющенко. Однако менее чем через месяц она покинула школу «Триумф» и вернулась к прежнему тренеру. Ранее фигуристка назвала Плющенко своим «любимым человеком и тренером на всю жизнь».

Фигуристка занималась в школе «Триумф» всего восемнадцать дней.