Лукашенко назвал спектаклем попытку США захватить танкер Marinera

«Своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия: не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада… Зачем захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России?» — заявил Лукашенко журналистам 8 января.