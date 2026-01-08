Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал спектаклем попытку США захватить танкер Marinera

Лукашенко скептически отнесся к попытке захвата танкера Marinera.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что попытка захвата российского военного танкера «Маринер» американцами была постановкой и фарсом. Он также заверил, что предупредил российские власти, что США могут такое сделать.

«Своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия: не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада… Зачем захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России?» — заявил Лукашенко журналистам 8 января.

Напомним, 7 января США заявили, что задержали танкер «Маринер», который шел в Атлантическом океане под российским флагом. Министерство транспорта России сообщило, что США провели операцию на этом танкере в международных водах, в нарушение всех международных норм.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России дал жесткий ответ на захват американскими военными танкера, который шел в международных водах под флагом РФ.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше