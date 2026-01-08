Лукашенко назвал спектаклем попытку США захватить танкер Marinera

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что попытка захвата российского военного танкера «Маринер» американцами была постановкой и фарсом. Он также заверил, что предупредил российские власти, что США могут такое сделать.
«Своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия: не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада… Зачем захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России?» — заявил Лукашенко журналистам 8 января.
Напомним, 7 января США заявили, что задержали танкер «Маринер», который шел в Атлантическом океане под российским флагом. Министерство транспорта России сообщило, что США провели операцию на этом танкере в международных водах, в нарушение всех международных норм.
