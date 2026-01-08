Ричмонд
Несколько рейсов в аэропорту Кишинева задержаны из-за метели по всей Молдове

Сильный снегопад вносит коррективы в работу аэропорта Кишинева — множество рейсов задерживается.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Сильнейший снегопад, продолжающийся в Молдове, стал причиной задержки нескольких авиарейсов в Международном аэропорту Кишинева им. Евгения Доги.

Об этом свидетельствуют данные электронного табло аэропорта, опубликованного на официальном сайте.

В настоящее время из воздушной гавани не могут вылететь самолеты в Стамбул, Варшаву, Афины, Дублин, Тель-Авив, Нюрнберг. Самый ранний из этих рейсов был запланирован на 17.55. Вылеты перенесли на 20.15 и более позднее время.

Что касается графика прилетов, там изменений не наблюдается.

Снегопад во всех районах Молдовы начался в четверг в обед. За два часа непогода стала причиной десятков ДТП на дорогах страны. В городах, в том числе в Кишиневе, перебои в работе общественного транспорта.

В Приднестровье ряд трасс перекрыли. По всей стране работают спасатели и дорожный патруль. На трассы и дороги вывели спецтехнику для расчистки снега и обработки дорожного полотна.

