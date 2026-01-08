Ричмонд
Певцу Кузьмину стало плохо после концерта в Москве

Артисту Владимиру Кузьмину стало плохо на сцене во время концерта 8 декабря. После он пожаловался на свое самочувствие. Еще одно выступление на площадке пришлось отменить.

Артиста осмотрели врачи.

«70-летний певец [Владимир Кузьмин] выступал в клубе “Академ джаз”. После окончания выступления артист пожаловался на ухудшение состояния. Ему вызвали врачей», — пишет telegram-канал Shot.

В феврале прошлого года у Кузьмина дома в Москве произошел приступ стенокардии. Тогда он с трудом мог говорить и отмечал сильные боли в области сердца.