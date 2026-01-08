Актер «Игры престолов» Бьернссон примет участие в «Олимпиаде на стероидах»

«Олимпийские игры на стероидах» пройдут в Лас-Вегасе в мае 2026 года. Соревнования включают легкую и тяжелую атлетику, а также плавание. Победители турнира получат не менее 250 тысяч долларов, а рекордсмены — порядка одного миллиона долларов.