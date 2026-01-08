Актер «Игры престолов» Бьернссон примет участие в «Олимпиаде на стероидах»

Исландский актер и тяжелоатлет Хафтор Бьернссон примет участие в «Олимпийских играх на стероидах» (Enhanced Games). Об этом сообщили организаторы на странице в Instagram*, входящей в корпорацию Meta, признанную экстремистской и запрещенную в России.
Бьернссон, известный по роли Григора Клигана, по прозвищу Гора, в сериале «Игра престолов», намерен побить собственный мировой рекорд в становой тяге — 510 кг, установленный в сентябре.
37-летний спортсмен стал победителем соревнований «Самый сильный человек планеты» в 2018 году. Он также является трехкратным серебряным призером (2014, 2016, 2017) и четырехкратным бронзовым призером (2012, 2013, 2015, 2019).
«Олимпийские игры на стероидах» пройдут в Лас-Вегасе в мае 2026 года. Соревнования включают легкую и тяжелую атлетику, а также плавание. Победители турнира получат не менее 250 тысяч долларов, а рекордсмены — порядка одного миллиона долларов.
Проект был представлен в 2023 году австралийским предпринимателем Аароном Д’Соузой при поддержке миллиардера и сооснователя PayPal Питера Тиля. Турнир предлагает спортсменам выходить за рамки традиционных ограничений и использовать любые средства для повышения своих возможностей, создавая альтернативу Олимпийским играм с принципиально новым подходом к спорту.