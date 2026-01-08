Лукашенко: похищение Мадуро в Венесуэле стало уступкой Трампа военным

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что похищение США президента Венесуэлы Николаса Мадуро является своего рода уступкой американского президента Дональда Трампа военным, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер обратил внимание на то, что Америка — очень сложная страна. И подчеркнул, что политическое устройство в США не такое, как в Беларуси, России и других странах. А похищение венесуэльского лидера он назвал уступкой Трампа военным.
— Я думаю, это скорее всего уступка Дональда Трампа военным, — констатировал он.
Лукашенко напомнил, как бежали из Афганистана с изменением политической ситуации, цепляясь за шасси самолетов и падая на взлетно-посадочной полосе. И назвал это позорищем.
— Ну надо же было показать, что на что-то способны. Но опять влезли (США. — Ред.) в очень неприятную ситуацию, — заключил белорусский президент.
Резюмируя, Александр Лукашенко напомнил также, что не единожды предупреждал, что перед тем, как сделать какой-то шаг нужно подумать о последствиях. Он отметил, что реакция всего мира на ситуацию в Венесуэле у всех отрицательная.
— Все сделают из этого выводы. Все понимают, что творится в этом плане в мире. И каждый будет думать о том, чтобы защитить свою страну, — подытожил глава Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко высказался о похищении США президента Венесуэлы Мадуро: «Там было все: договоренности, деньги, сговор, предательство».
Еще белорусский лидер сказал о ситуации вокруг Беларуси: «Бешенство и еще раз бешенство».