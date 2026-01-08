Лукашенко оценил «великий героизм» США в Венесуэле при похищении Мадуро

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил «великий героизм» США в Венесуэле, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, заявляя о ситуации в Венесуэле, белорусский лидер заметил, что все, что хотят США, можно было сделать без захвата лидера Венесуэлы. При этом Лукашенко сказал, что благодарен президенту США Дональду Трампу за то, что он не скрывает интересы Америки.
— Открыто говорит: «Нефть, нам нужна нефть!» — отметил он.
При этом Лукашенко поделился, что оказался в какой-то степени втянут в эту ситуацию с самого начала. И что ранее сообщал американскому правительству о готовности Венесуэлы с ними сотрудничать. И призывал не совершать «глупости, из которых будет очень сложно выйти». Также белорусский лидер заметил, что в ситуации с Мадуро еще нужно посмотреть на результаты правосудия, так как и судьи, и адвокаты ему попались достойные.
При этом он еще поделился, что передал все месседжи от Николаса Мадуро во время встречи с послом Венесуэлы в России, который является соратником Мадуро. И заметил, что все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата. Однако США захотели продемонстрировать свой так называемый «героизм».
— Надо было показать свой «героизм». На ком вы решили показать? На беззащитном человеке? Перебили всех людей, которые его охраняли. Ранили жену и человека захватили, вывезли в Америку. Вот «великий героизм». Империя, которая тратит больше триллиона долларов на оружие и вооружение, — констатировал белорусский президент.
Кроме того, президент Беларуси сказал, что имело место при похищении США президента Венесуэлы Мадуро: «Там было все: договоренности, деньги, сговор, предательство».
Также Александр Лукашенко считает, что похищение Мадуро в Венесуэле стало уступкой Трампа военным.
Еще белорусский лидер сказал о ситуации вокруг Беларуси: «Бешенство и еще раз бешенство».