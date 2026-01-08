Лукашенко оценил «великий героизм» США в Венесуэле при похищении Мадуро

При этом Лукашенко поделился, что оказался в какой-то степени втянут в эту ситуацию с самого начала. И что ранее сообщал американскому правительству о готовности Венесуэлы с ними сотрудничать. И призывал не совершать «глупости, из которых будет очень сложно выйти». Также белорусский лидер заметил, что в ситуации с Мадуро еще нужно посмотреть на результаты правосудия, так как и судьи, и адвокаты ему попались достойные.