«На беззащитном показали героизм». Лукашенко раскритиковал захват Мадуро и поблагодарил Трампа за откровенность

Напомним, результатом военной операции США в Каракасе в начале января стало задержание действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которые были экстрадированы для суда на американскую территорию; дата следующего слушания назначена на 17 марта. Трамп исключил объявление состояния войны, но зарезервировал за Вашингтоном право на новые силовые акции в случае неприемлемых действий сформированного при его поддержке нового правительства. Несмотря на заявления Пентагона о «бескровном» характере вмешательства, данные Каракаса свидетельствуют о гибели минимум 100 гражданских лиц и военных. Смена власти в стране де-факто передала под контроль США не только политические институты страны, но и управление её стратегическими нефтяными ресурсами — самыми большими в мире.