«На беззащитном показали героизм». Лукашенко раскритиковал захват Мадуро и поблагодарил Трампа за откровенность

Александр Лукашенко раскритиковал США за захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам президента Белоруссии, всё, чего хотели американцы, можно было достичь без силовых методов.

Источник: Life.ru

«Надо было показать свой “героизм”? На беззащитном человеке?» — заявил Лукашенко на церемонии вручения премий. Он напомнил, что при захвате перебили охрану и ранили жену Мадуро, назвав это действиями «империи», тратящей триллионы на оружие.

Причину Лукашенко видит в нефти и благодарен Дональду Трампу за откровенность. «Он открыто говорит: “Нефть, нам нужна нефть!” — сказал президент Белоруссии.

Он также отметил, что информировал американцев о готовности венесуэльцев к сотрудничеству и передавал сообщения от Мадуро, предупреждая о последствиях «глупостей».

Напомним, результатом военной операции США в Каракасе в начале января стало задержание действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которые были экстрадированы для суда на американскую территорию; дата следующего слушания назначена на 17 марта. Трамп исключил объявление состояния войны, но зарезервировал за Вашингтоном право на новые силовые акции в случае неприемлемых действий сформированного при его поддержке нового правительства. Несмотря на заявления Пентагона о «бескровном» характере вмешательства, данные Каракаса свидетельствуют о гибели минимум 100 гражданских лиц и военных. Смена власти в стране де-факто передала под контроль США не только политические институты страны, но и управление её стратегическими нефтяными ресурсами — самыми большими в мире.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

