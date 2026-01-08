Ричмонд
У Польши забрали чемпионат Европы по тяжёлой атлетике из-за недопуска России

Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) отменила чемпионат Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который должен был состояться в Польше в 2026 году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Источник: Life.ru

Причиной такого решения стал отказ принимающей стороны предоставить гарантии въезда спортсменам из России и Белоруссии. В заявлении EWF подчёркивается, что спорт должен оставаться вне политики, и подтверждается приверженность инклюзивной среде.

«Исполнительный совет EWF принял решение отменить чемпионат Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниоров 2026 года до 23 лет, который должен был пройти в Польше. Это решение было принято после того, как принимающая страна не предоставила необходимые гарантии визового доступа спортсменам из России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Соревнования, запланированные на сентябрь в Люблине, теперь переносятся в Албанию и пройдут в октябре.

Ранее Life.ru рассказывал, что Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал допустить российских юношей-спортсменов к международным турнирам вместе с флагом и гимном России. Это рассматривается как первый шаг к возвращению наших сборных на мировую арену.

