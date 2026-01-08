У Польши забрали чемпионат Европы по тяжёлой атлетике из-за недопуска России

«Исполнительный совет EWF принял решение отменить чемпионат Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниоров 2026 года до 23 лет, который должен был пройти в Польше. Это решение было принято после того, как принимающая страна не предоставила необходимые гарантии визового доступа спортсменам из России и Белоруссии», — говорится в сообщении.