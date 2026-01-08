Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Monde: Дмитриева заметили в Париже в день совещания «коалиции желающих»

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев в среду, 7 января, находился в Париже. В тот же день прошло совещание так называемой коалиции желающих, на которой приняли две декларации о помощи Украине. Об этом в четверг, 8 января, сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев в среду, 7 января, находился в Париже. В тот же день прошло совещание так называемой коалиции желающих, на которой приняли две декларации о помощи Украине. Об этом в четверг, 8 января, сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

— По словам хорошо осведомленного источника, он (Кирилл Дмитриев — прим. «ВМ») был замечен на улице Фобур-Сент-Оноре, — говорится в материале.

Журналисты отметили, что Дмитриева приняли в посольстве США, расположенном рядом с Елисейским дворцом. Там опровергли визит представителя России в резиденцию президента Франции, передает газета.

По итогам встречи «коалиции желающих» представители Франции, Великобритании и Украины подписали декларацию о намерении разместить войска на территории Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет расценивать размещение военного контингента из Европы на территории Украины как интервенцию. Она добавила, что документ о «гарантиях безопасности» крайне далек от мирного урегулирования вооруженного конфликта.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше