Le Monde: Дмитриева заметили в Париже в день совещания «коалиции желающих»

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев в среду, 7 января, находился в Париже. В тот же день прошло совещание так называемой коалиции желающих, на которой приняли две декларации о помощи Украине. Об этом в четверг, 8 января, сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
— По словам хорошо осведомленного источника, он (Кирилл Дмитриев — прим. «ВМ») был замечен на улице Фобур-Сент-Оноре, — говорится в материале.
Журналисты отметили, что Дмитриева приняли в посольстве США, расположенном рядом с Елисейским дворцом. Там опровергли визит представителя России в резиденцию президента Франции, передает газета.
По итогам встречи «коалиции желающих» представители Франции, Великобритании и Украины подписали декларацию о намерении разместить войска на территории Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет расценивать размещение военного контингента из Европы на территории Украины как интервенцию. Она добавила, что документ о «гарантиях безопасности» крайне далек от мирного урегулирования вооруженного конфликта.