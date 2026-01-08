Глава немецких демократов поспорила, что побреется налысо при провале на выборах

3 сентября 2025 года СМИ сообщили, что менее чем за две недели до местных выборов в крупном западном федеральном округе Германии, Северном Рейне-Вестфалии, умерли семь кандидатов от ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Региональное министерство внутренних дел сообщило, что несколько кандидатов из других партий, включая «зеленых» и социал-демократов, также скончался во время предвыборной кампании.