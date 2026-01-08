Ричмонд
Глава немецких демократов поспорила, что побреется налысо при провале на выборах

Генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии Николь Бюттнер в четверг, 8 января, поспорила, что в случае провала на выборах в региональный парламент Баден-Вюртемберга побреет свою голову налысо.

— Я люблю свои волосы. Но если мы не пройдем в ландтаг, я обрею голову под ноль. Радикально, — заявила политик.

При этом она выразила уверенность, что ей не придется этого делать и на предстоящих региональных выборах СвДП преодолеет избирательный барьер в пять процентов. Выборы в парламент федеральной земли Баден-Вюртемберг состоятся 8 марта 2026 года, передает портал Schwäbische Zeitung.

3 сентября 2025 года СМИ сообщили, что менее чем за две недели до местных выборов в крупном западном федеральном округе Германии, Северном Рейне-Вестфалии, умерли семь кандидатов от ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Региональное министерство внутренних дел сообщило, что несколько кандидатов из других партий, включая «зеленых» и социал-демократов, также скончался во время предвыборной кампании.