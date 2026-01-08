Диагностический медцентр построят на Октябрьской набережной в Петербурге

В Петербурге станет на одно медицинское учреждение больше. В Невском районе появится большой диагностический центр, он займет участок в муниципальном округе Невский округ на Октябрьской набережной. Подробности рассказали в пресс-службе Смольного 8 января.
Отмечается, что губернатор города Александр Беглов уже подписал постановление, согласно которому инвестору предоставят земельный участок под строительство.
— На участке планируется возвести четырехэтажное здание, рассчитанное на 100 посещений в смену, — уточнили в администрации.
В состав диагностического центра войдут различные кабинеты непосредственной диагностики, лаборатории, помещения для хранения биоматериалов. Также в здании обустроят офис врача общей практики.
Сроки начала и окончания строительства пока не называются. Известно только то, что по завершении работ инвестор передаст в собственность Петербурга некоторые смежные помещения. Их общая площадь составит 142 квадратных метра и относиться они будут к Школе олимпийского резерва № 1 Невского района.