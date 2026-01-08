Диагностический медцентр построят на Октябрьской набережной в Петербурге

Сроки начала и окончания строительства пока не называются. Известно только то, что по завершении работ инвестор передаст в собственность Петербурга некоторые смежные помещения. Их общая площадь составит 142 квадратных метра и относиться они будут к Школе олимпийского резерва № 1 Невского района.