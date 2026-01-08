Трампу запретят захватывать президентов: сенат США принял резолюцию

Сенат США проголосовал за закон, который запрещает американским военным участвовать в боевых действиях против Венесуэлы без разрешения конгресса. В результате была принята резолюция, которая обязывает президента США согласовывать операции в других странах (вроде похищения президентов) с Сенатом.
За этот закон проголосовали 52 сенатора, против — 47. Этот закон предложили демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф и республиканец Рэнд Пол. Теперь этот закон должен пройти еще одно голосование в сенате, чтобы стать официальным.
Новый закон требует, чтобы президент Дональд Трамп перестал использовать американские вооруженные силы для боевых действий в Венесуэле или против нее, если только США не объявили войну Венесуэле или не получили специальное разрешение конгресса.
