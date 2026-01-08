Ричмонд
Трампу запретят захватывать президентов: сенат США принял резолюцию

Сенат обяжет Трампа согласовывать военные операции против Венесуэлы с Конгрессом.

Источник: Комсомольская правда

Сенат США проголосовал за закон, который запрещает американским военным участвовать в боевых действиях против Венесуэлы без разрешения конгресса. В результате была принята резолюция, которая обязывает президента США согласовывать операции в других странах (вроде похищения президентов) с Сенатом.

За этот закон проголосовали 52 сенатора, против — 47. Этот закон предложили демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф и республиканец Рэнд Пол. Теперь этот закон должен пройти еще одно голосование в сенате, чтобы стать официальным.

Новый закон требует, чтобы президент Дональд Трамп перестал использовать американские вооруженные силы для боевых действий в Венесуэле или против нее, если только США не объявили войну Венесуэле или не получили специальное разрешение конгресса.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно поделился деталями похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро спецназом США.

