Лукашенко сказал, чем грозит США наземная операция в Венесуэле и чего не хочет Трамп

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чем грозит США наземная операция в Венесуэле, и чего не хочет президент США Дональд Трамп, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер напомнил, что не забыл о том, как дружественный народ Венесуэлы в свое время подставил Беларуси плечо.
— Если кто-то забыл, я — нет. И в какой-то степени ну, не спас нашу страну, но сильно поддержал, — подчеркнул он.
Также Лукашенко рассказал, что часто бывал в Венесуэле во времена экс-президента Уго Чавеса, когда он работал вместе с нынешним президентом Николасом Мадуро.
— Часто бывал там, знал одного и второго, — отметил глава республики.
А затем сказал, что еще накануне говорил, что если США хотят «второй Вьетнам», то они его получат. Лукашенко считает, что невзирая на складывающуюся ситуацию, это его предупреждение было услышано. И далее объяснил, чем грозит США наземная операция в Венесуэле, и чего не хочет Трамп.
— То, что они угрожают сейчас Венесуэле какой-то наземной операцией, я думаю, они прекрасно понимают, что эта операция закончится не в их пользу. Тысячи погибнут уже. И американцы. Думаю, ни Дональд, ни другие этого не хотят, — заключил белорусский президент.
Также Александр Лукашенко сказал про спектакль, разыгрываемый США вокруг Венесуэлы и Украины: «Предупреждал Путина».
Кроме того, белорусский лидер сказал, что имело место при похищении США президента Венесуэлы Мадуро: «Там было все: договоренности, деньги, сговор, предательство».
При этом глава Беларуси оценил «великий героизм» США в Венесуэле при похищении Мадуро.