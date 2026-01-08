Ричмонд
Лукашенко сказал, чем грозит США наземная операция в Венесуэле и чего не хочет Трамп

Лукашенко назвал угрозу для США в случае наземной операции в Венесуэле.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чем грозит США наземная операция в Венесуэле, и чего не хочет президент США Дональд Трамп, сообщила пресс-служба президента.

Белорусский лидер напомнил, что не забыл о том, как дружественный народ Венесуэлы в свое время подставил Беларуси плечо.

— Если кто-то забыл, я — нет. И в какой-то степени ну, не спас нашу страну, но сильно поддержал, — подчеркнул он.

Также Лукашенко рассказал, что часто бывал в Венесуэле во времена экс-президента Уго Чавеса, когда он работал вместе с нынешним президентом Николасом Мадуро.

— Часто бывал там, знал одного и второго, — отметил глава республики.

А затем сказал, что еще накануне говорил, что если США хотят «второй Вьетнам», то они его получат. Лукашенко считает, что невзирая на складывающуюся ситуацию, это его предупреждение было услышано. И далее объяснил, чем грозит США наземная операция в Венесуэле, и чего не хочет Трамп.

— То, что они угрожают сейчас Венесуэле какой-то наземной операцией, я думаю, они прекрасно понимают, что эта операция закончится не в их пользу. Тысячи погибнут уже. И американцы. Думаю, ни Дональд, ни другие этого не хотят, — заключил белорусский президент.

Также Александр Лукашенко сказал про спектакль, разыгрываемый США вокруг Венесуэлы и Украины: «Предупреждал Путина».

Кроме того, белорусский лидер сказал, что имело место при похищении США президента Венесуэлы Мадуро: «Там было все: договоренности, деньги, сговор, предательство».

При этом глава Беларуси оценил «великий героизм» США в Венесуэле при похищении Мадуро.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше