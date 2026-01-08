В аэропорту Волгограда вечером 8 января отменили один рейс в Москву

Рейс EO 902 из Казани прибудет в 23.15 вместо 19.25. Рейс S7 5133 — в 20.48 вместо 02.55. Рейс S7 5133 из Саратова — также в 20.48 вместо 02.55. Рейс FW 6115 из Санкт-Петербурга — в 21.06 вместо 17.35. Два рейса DP 6965 и DP 6967 из Москвы — в 21.00 вместо 10.35 и в 20.45 вместо 16.30 соответственно. Прибывшие пассажиры будут обслужены в терминале С2.