В аэропорту Волгограда вечером 8 января отменили один рейс в Москву

В расписании воздушной гавани вечером 8 января произошли изменения. По информации онлайн-табло по состоянию на 20.38, в международный аэропорт Сталинград рейсы из Казани, Новосибирска, Саратова, Санкт-Петербурга и два рейса из Москвы прилетят с опозданием.
Рейс EO 902 из Казани прибудет в 23.15 вместо 19.25. Рейс S7 5133 — в 20.48 вместо 02.55. Рейс S7 5133 из Саратова — также в 20.48 вместо 02.55. Рейс FW 6115 из Санкт-Петербурга — в 21.06 вместо 17.35. Два рейса DP 6965 и DP 6967 из Москвы — в 21.00 вместо 10.35 и в 20.45 вместо 16.30 соответственно. Прибывшие пассажиры будут обслужены в терминале С2.
Один рейс DP 6970 из Волгограда в Москву отметен. Кроме того, рейс ЕО 903 в Казань прилетит с опозданием: 00.05 9 января вместо 20.25 8 января.