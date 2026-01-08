Кнутов: Украина перенесла производство БПЛА в Польшу из-за ударов РФ

Украина перенесла часть производства беспилотников на территорию Польши из-за успешных ударов ВС РФ по местам сборки БПЛА. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, российская разведка ведет активную охоту за местами сборки дронов, в результате чего были ликвидированы значительные мощности, включая логистические пути через Румынию и Польшу. Это заставило Украину договориться о переносе производства в Жешув для защиты заводов.
Как отметил Кнутов, это решение власти Киева представили как обмен на военную помощь, чтобы скрыть собственные неудачи. Эксперт считает, что теперь сборка дронов будет осуществляться в Польше на 80−85%, а на Украину будут поставляться отдельные компоненты для финальной сборки. Это увеличит время на производство и доставку, но также является свидетельством успеха российских действий, выдавивших часть производства с территории Украины.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина хочет разместить часть своих производственных мощностей по выпуску БПЛА на территории польского государства.