Кнутов: Украина перенесла производство БПЛА в Польшу из-за ударов РФ

Как отметил Кнутов, это решение власти Киева представили как обмен на военную помощь, чтобы скрыть собственные неудачи. Эксперт считает, что теперь сборка дронов будет осуществляться в Польше на 80−85%, а на Украину будут поставляться отдельные компоненты для финальной сборки. Это увеличит время на производство и доставку, но также является свидетельством успеха российских действий, выдавивших часть производства с территории Украины.