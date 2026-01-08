Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнутов: Украина перенесла производство БПЛА в Польшу из-за ударов РФ

Эксперт Юрий Кнутов заявил, что разведка России ведет активную охоту за местами сборки украинских дронов.

Источник: Аргументы и факты

Украина перенесла часть производства беспилотников на территорию Польши из-за успешных ударов ВС РФ по местам сборки БПЛА. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, российская разведка ведет активную охоту за местами сборки дронов, в результате чего были ликвидированы значительные мощности, включая логистические пути через Румынию и Польшу. Это заставило Украину договориться о переносе производства в Жешув для защиты заводов.

Как отметил Кнутов, это решение власти Киева представили как обмен на военную помощь, чтобы скрыть собственные неудачи. Эксперт считает, что теперь сборка дронов будет осуществляться в Польше на 80−85%, а на Украину будут поставляться отдельные компоненты для финальной сборки. Это увеличит время на производство и доставку, но также является свидетельством успеха российских действий, выдавивших часть производства с территории Украины.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина хочет разместить часть своих производственных мощностей по выпуску БПЛА на территории польского государства.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше