BMJ: после отмены приема препаратов для похудения люди быстрее набирают вес

Исследование, опубликованное в British Medical Journal, показало, что пациенты, которые прекращают принимать популярные препараты для снижения веса, такие как Wegovy и Mounjaro, набирали массу почти в четыре раза быстрее по сравнению с теми, кто прекращал традиционные программы диеты и физической активности.
Исследование под руководством Сэма Уэста из Оксфордского университета включало анализ 37 клинических испытаний с участием 9341 взрослого с ожирением для оценки динамики набора веса после завершения лечения. Согласно полученным данным, участники прибавляли в среднем 0,4 килограмма в месяц после прекращения приема препаратов, тогда как при отказе от поведенческих программ рост массы составлял около 0,1 килограмма в месяц.
Отдельно указано, что при отмене новых, более действенных препаратов GLP-1, включая семаглутид и тирзепатид, темпы увеличения веса достигали 0,8 килограмма в месяц.
Ранее сообщалось, что некоторые популярные диеты с высоким содержанием жиров, включая кетодиету, могут нести серьезные риски для здоровья.