BMJ: после отмены приема препаратов для похудения люди быстрее набирают вес

Исследование, опубликованное в British Medical Journal, показало, что пациенты, которые прекращают принимать популярные препараты для снижения веса, такие как Wegovy и Mounjaro, набирали массу почти в четыре раза быстрее по сравнению с теми, кто прекращал традиционные программы диеты и физической активности.