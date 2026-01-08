«Беларусь находится в зоне циклона — “красный уровень”. Белгидромет сказал, куда перемещается циклон Улли — Фрэнсис 8 января

Вечером 8 января в Белгидромете сообщили, что Беларусь находится в зоне циклона.
— Зона снегопадов накрыла большую часть территории Беларуси, пока более спокойная ситуация складывается по Витебской области, — информировали белорусские синоптики около 20.30.
При этом отметили, что примерно в 18.00 часов снежный циклон уже стал смещаться в сторону Киевской области Украины. А большая часть Беларуси оказалась в зоне его активных атмосферных фронтов.
Вечером 8 января метели завьюжили на большей части Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей. Критериев сильного снега осадки достигли к тому времени на метеостанциях Пинск, Житковичи и Столин (от 10 до 14 миллиметров).
Максимальные порывы ветра зафиксировали на метеостанциях Горки, Славгород и Полесская — 15 метров в секунду и в Солигорске — 18 метров в секунду. Во время метели видимость на дорогах упала до 200 — 500 метров.
— В течение ночи снегопады с ветром и метелями сохранятся, будьте осторожны на дорогах, — предупредили в Белгидромете, вынося «красный уровень» опасности на 9 января.
