Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Беларусь находится в зоне циклона — “красный уровень”. Белгидромет сказал, куда перемещается циклон Улли — Фрэнсис 8 января

Белорусские синоптики сказали, куда движется циклон Улли — Фрэнсис 8 января.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 января в Белгидромете сообщили, что Беларусь находится в зоне циклона.

— Зона снегопадов накрыла большую часть территории Беларуси, пока более спокойная ситуация складывается по Витебской области, — информировали белорусские синоптики около 20.30.

При этом отметили, что примерно в 18.00 часов снежный циклон уже стал смещаться в сторону Киевской области Украины. А большая часть Беларуси оказалась в зоне его активных атмосферных фронтов.

Вечером 8 января метели завьюжили на большей части Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей. Критериев сильного снега осадки достигли к тому времени на метеостанциях Пинск, Житковичи и Столин (от 10 до 14 миллиметров).

Максимальные порывы ветра зафиксировали на метеостанциях Горки, Славгород и Полесская — 15 метров в секунду и в Солигорске — 18 метров в секунду. Во время метели видимость на дорогах упала до 200 — 500 метров.

— В течение ночи снегопады с ветром и метелями сохранятся, будьте осторожны на дорогах, — предупредили в Белгидромете, вынося «красный уровень» опасности на 9 января.

Ранее «Комсомолка» подробно рассказала, все, что известно о циклоне Улли-Фрэнсис, который накроет почти всю Беларусь, а также о том, как к его приходу готовятся в стране.

Еще мы писали, что известно о ситуации с циклоном Улли-Фрэнсис, который добрался до Беларуси: комплектуются запасы сухпайков, снегопады на пятницу 9 января и выходные.