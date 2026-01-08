Минздрав в условиях снежной бури принимает экстренные меры

«В целях повышения готовности организаций здравоохранения к работе в условиях резкого ухудшения погоды Минздравом дано поручение начальникам главных управлений по здравоохранению областей и Комитета по здравоохранению Минска, а также всем руководителям подчиненных организаций, в ближайшие часы принять меры по обеспечению бесперебойной работы системы здравоохранения», — сказано в сообщении в Telegram-канале Минздрава.