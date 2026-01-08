Ричмонд
Минздрав в условиях снежной бури принимает экстренные меры

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси принимает экстренные меры для обеспечения нормальных подъездов к больницам в условиях сложных погодных условий, а также для оказания всем нуждающимся экстренной медицинской помощи.

Источник: Sputnik.by

«В целях повышения готовности организаций здравоохранения к работе в условиях резкого ухудшения погоды Минздравом дано поручение начальникам главных управлений по здравоохранению областей и Комитета по здравоохранению Минска, а также всем руководителям подчиненных организаций, в ближайшие часы принять меры по обеспечению бесперебойной работы системы здравоохранения», — сказано в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

Поясняется, что речь идет также о проверке готовности автономных источников электроснабжения. Также имеется в виду усиление дежурно-диспетчерских служб станций скорой медпомощи (СПМ), приемных отделений больниц.

«Дано поручение создать резерв бригад СМП, провести расчистку от снега дорог, подъездных путей к учреждениям здравоохранения, в первую очередь к приемным отделениям, травмпунктам, станциям СМП», — проинформировали в министерстве.

Белгидромет из-за сложных погодных условий объявил на 8 января оранжевый уровень опасности, а на 9 января — красный. По данным синоптиков, завтра во многих районах страны ожидается метель, снежные заносы и усиление ветра порывами 15−20 м/с, ночью местами до 24 м/с.