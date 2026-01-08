Минздрав в условиях снежной бури принимает экстренные меры

«В целях повышения готовности организаций здравоохранения к работе в условиях резкого ухудшения погоды Минздравом дано поручение начальникам главных управлений по здравоохранению областей и Комитета по здравоохранению Минска, а также всем руководителям подчиненных организаций, в ближайшие часы принять меры по обеспечению бесперебойной работы системы здравоохранения», — сказано в сообщении в Telegram-канале Минздрава.
Поясняется, что речь идет также о проверке готовности автономных источников электроснабжения. Также имеется в виду усиление дежурно-диспетчерских служб станций скорой медпомощи (СПМ), приемных отделений больниц.
«Дано поручение создать резерв бригад СМП, провести расчистку от снега дорог, подъездных путей к учреждениям здравоохранения, в первую очередь к приемным отделениям, травмпунктам, станциям СМП», — проинформировали в министерстве.
Белгидромет из-за сложных погодных условий объявил на 8 января оранжевый уровень опасности, а на 9 января — красный. По данным синоптиков, завтра во многих районах страны ожидается метель, снежные заносы и усиление ветра порывами 15−20 м/с, ночью местами до 24 м/с.