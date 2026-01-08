Ричмонд
Лукашенко: США получили бы желаемое и без захвата Мадуро

Лукашенко отметил бессмысленность захвата Мадуро американцами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США могли бы добиться своих целей в Венесуэле без насильственного захвата президента Николаса Мадуро. По его мнению, действия Вашингтона были явно чрезмерными, и напоминали показательный спектакль.

«Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата», — заявил Лукашенко журналистам 8 января.

Лукашенко рассказал, что он общался с Мадуро и встречался с послом Венесуэлы в России, Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом. По его словам, Веласкес был сторонником Мадуро и работал при предыдущем президенте Венесуэлы, Уго Чавесе.

Лукашенко считает, что США хотели показать свою силу и смелость, захватив Мадуро. Однако, по его мнению, США убили всех, кто охранял Мадуро, ранили его жену и вывезли его в Америку. Лукашенко думает, что это не настоящий героизм, а просто демонстрация силы со стороны США на человеке, который не способен им противостоять.

Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко рассказал о решении жены Мадуро последовать за ним в США, хотя ей, якобы, предлагали остаться в Венесуэле.

