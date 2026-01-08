Лукашенко: США получили бы желаемое и без захвата Мадуро

Лукашенко считает, что США хотели показать свою силу и смелость, захватив Мадуро. Однако, по его мнению, США убили всех, кто охранял Мадуро, ранили его жену и вывезли его в Америку. Лукашенко думает, что это не настоящий героизм, а просто демонстрация силы со стороны США на человеке, который не способен им противостоять.